Китайцы испытают смартфон в Антарктиде

Китайская компания Xiaomi намеревается протестировать смартфон Redmi Note 8 в Антарктиде. Об этом сообщил глава бренда Redmi Лу Вейбинг на своей странице в социальной сети Weibo.

Устройство отправится в Антарктиду завтра, 17 января. Что китайская компания собирается продемонстрировать, отправляя свой очередной смартфон на самый южный континент земного шара, остается неизвестным. Вероятно, главное внимание будет уделено тому, как Xiaomi Redmi Note 8 работает при экстремально низких температурах.

Как бы там не было, смартфон в самом деле ожидает серьезное испытание холодом, поскольку средняя температру на Антарктиде колеблется от −60 до −70 °C зимой и от −25° до −45 °C летом. Самая минимальная температура воздуха (−91,2 °C) была зарегестрирована на станции "Купол Фудзи".

Напомним, что модель оснащена процессором Snapdragon 665 и аккумулятором на 4000 мАч. Экран FHD + IPS имеет вырез в форме капли с 13-мегапиксельной лицевой стороной. Основная камера в Redmi Note 8 имеет разрешение 48 мегапикселей + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила "умный" дверной глазок.

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