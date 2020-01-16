Стали известны характеристики нового южнокорейского флагмана

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Стали известны некоторые технические характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Этот смартфон будет иметь основной датчик на 108 Мп, телеобъектив на 48 Мп, ультраширокоугольный шутер на 12 Мп и датчик ToF.
Интересно, что S20 Ultra будет иметь телеобъектив с более низким разрешением, чем другие смартфоны серии S20 + и S20 - 48 МП против 64 МП. S20 Ultra может предложить 10-кратный оптический зум, который был бы новаторским на смартфоне. Скорее всего, он достигнет этого благодаря комбинации датчика на 108 Мп и настройки перископа на шутере на 48 Мп. Фронтальная камера будет 10-мегапиксельной Sony IMX374, которая была на смартфонах Galaxy S10 и Note 10.
Ожидается, что гаджет получит функции Smart Selfie (автоматически меняет настройки камеры с широкоугольного режима на обычный при съёмке разного количества людей) и Single Take Photo (автоматическая серийная съёмка с выбором наилучшего кадра).
Анонс линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля.
Как сообщало издание "Комментарии", Samsung анонсировала смартфон для бизнесменов.
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