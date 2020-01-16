Стали известны характеристики нового южнокорейского флагмана

Стали известны некоторые технические характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Этот смартфон будет иметь основной датчик на 108 Мп, телеобъектив на 48 Мп, ультраширокоугольный шутер на 12 Мп и датчик ToF.

Интересно, что S20 Ultra будет иметь телеобъектив с более низким разрешением, чем другие смартфоны серии S20 + и S20 - 48 МП против 64 МП. S20 Ultra может предложить 10-кратный оптический зум, который был бы новаторским на смартфоне. Скорее всего, он достигнет этого благодаря комбинации датчика на 108 Мп и настройки перископа на шутере на 48 Мп. Фронтальная камера будет 10-мегапиксельной Sony IMX374, которая была на смартфонах Galaxy S10 и Note 10.

Ожидается, что гаджет получит функции Smart Selfie (автоматически меняет настройки камеры с широкоугольного режима на обычный при съёмке разного количества людей) и Single Take Photo (автоматическая серийная съёмка с выбором наилучшего кадра).

Анонс линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля.



Как сообщало издание "Комментарии", Samsung анонсировала смартфон для бизнесменов.





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