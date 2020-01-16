Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 16.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Стали известны характеристики нового южнокорейского флагмана
НОВОСТИ Все новости

Стали известны характеристики нового южнокорейского флагмана

Опубликовано технические характеристики нового флагманского смартфона Samsung серии Galaxy

сегодня, 17:18
Автор:

• Зинченко Павел

Стали известны некоторые технические характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Этот смартфон будет иметь основной датчик на 108 Мп, телеобъектив на 48 Мп, ультраширокоугольный шутер на 12 Мп и датчик ToF.

Интересно, что S20 Ultra будет иметь телеобъектив с более низким разрешением, чем другие смартфоны серии S20 + и S20 - 48 МП против 64 МП. S20 Ultra может предложить 10-кратный оптический зум, который был бы новаторским на смартфоне. Скорее всего, он достигнет этого благодаря комбинации датчика на 108 Мп и настройки перископа на шутере на 48 Мп. Фронтальная камера будет 10-мегапиксельной Sony IMX374, которая была на смартфонах Galaxy S10 и Note 10.

Ожидается, что гаджет получит функции Smart Selfie (автоматически меняет настройки камеры с широкоугольного режима на обычный при съёмке разного количества людей) и Single Take Photo (автоматическая серийная съёмка с выбором наилучшего кадра).

Анонс линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung анонсировала смартфон для бизнесменов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.notebookcheck.net/Details-and-features-of-the-Samsung-Galaxy-S20-line-s-cameras-revealed-in-full.450184.0.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...