В Китае намереваются создать «потеющие» смартфоны

С ростом вычислительной мощности смартфонов становится все более актуальной проблема перегрева процессора и других элементов. Шанхайские ученые предложили новую концепцию современных гаджетов. Подход к решению проблемы они решили заимствовать у природы, создав цифровую технику "потоотделения" для смартфонов.

Как известно, пот помогает млекопитающим регулировать температуру тела в жаркой среде и во время тренировок. Руководствуясь этим принципом, ученые изобрели специальное покрытие из сорбента, которое выделяет водяной пар для отвода тепла от устройств, сообщает Digitaltrends.

Как говорит автор проекта Чэньси Ван, необычный материал поглощает влагу из атмосферы до тех пор, пока устройство не заработает без ощутимой нагрузки на аппаратные средства. При повышении температуры компонентов влага испаряется, улучшая отвод тепла от смартфонов.

Результаты эксперимента показали, что покрытие, отводящее тепло от нагретых элементов, более эффективно по сравнению с существующими методами охлаждения. Эксперт сообщил, что медные пластины, которые используются в смартфонах, хоть и работают, но требуют большой площади. Чэньси Ван добавил, что в отличие от предлагаемого охлаждения, существующие технологии принудительной конвекции с использованием вентилятора потребляют большое количество энергии и занимают много места в конструкции. Пользователь может установить этот кулер на ПК, но не на "умные" часы.

Как сообщало издание "Комментарии", в Испании создали футболку, способную заряжать смартфоны.



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