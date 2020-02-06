Северная Корея удивила мир, выпустив собственный смартфон

Ситуация в Северной Корее очень сложная во многих направлениях: политике, экономике, общественной жизни. Но даже этому крайне специфическому государству технологический прогресс не чужд. Например, Северная Корея оказалась вполне способной выпускать собственные смартфоны.

В частности, в этой отстраненной от мира стране вышло новое поколение смартфонов Kindalai 7. Внешне устройство ничем не отличается от сотен китайских смартфонов. Однако, для жителей страны это действительно знаменательное событие.

По информации северокорейского издания Today North Korea, новинка была разработана десятками специалистов из разных областей и изготовлена ​​северокорейской компанией Wanjingtai Information Technology. Смартфон Kindalai 7 оснащен несколькими типами биометрического распознавания личности - тыловым сканером отпечатков пальцев, Face Unlock и распознаванием по голосу. К сожалению, технические характеристики недоступны мировой общественности, как и практически все в этой стране. Указано, что смартфон работает с "независимой операционной системой", что вполне может быть очередной прошивкой на базе Android.

Как сообщало издание "Комментарии", Северная Корея начала разработку цифровой валюты.

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