Новый смартфон Google не будет поддерживать 5G

Дата запуска Google Pixel 4a становится все ближе и ближе, и теперь об устройстве известно немного больше. Подписчики форума XDA сообщают, что вариант Pixel 4a с кодовым названием "sunfish" был напрямую связан с процессором Snapdragon 730, что указывает на то, что этот вариант будущего устройства среднего класса от Google будет работать именно на нем.

Это будет определенное обновление по сравнению с Snapdragon 670, установленным в Pixel 3a. Более мощный процессор обеспечит хороший баланс производительности и возможностей по цене. Плохая новость, как утверждает XDA, заключается в отсутствии поддержки 5G в процессоре. Любопытной новостью является полное отсутствие какой-либо информации о двух других бюджетных "пикселях": "redfin" and "bramble".

В 2019 году Nikkei Asian Review сообщило о существовании 5G Pixel, который находится в процессе тестирования. Если "sunfish" Pixel не оборудован 5G, возможно, одно из этих двух загадочных устройств будет оснащено 5G, или, возможно, такое устройство будет отложено на более поздний срок.

Ожидается, что Pixel 4a будет запущен в мае 2020 года. Если Google решит не запускать Pixel 4a XL или 5G, будет интересно посмотреть, как компания будет позиционировать устройство по отношению к рынку в целом и своей собственной флагманской линейке Pixel 4.

Как сообщает издание "Комментарии", Google увеличила вознаграждение за обнаружение уязвимости в смартфонах Pixel.

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