Nokia представит смарт-часы с поддержкой eSIM

На выставке мобильной электроники MWC 2020 будут представлены все основные бренды смартфонов. HMD Global - одна из компаний, представившая новую серию смартфонов Nokia. Но, похоже, что Nokia не просто выпустит смартфоны, но, возможно, представит новую модель "умных" часов.

Ранее сообщалось, что Nokia отменила несколько проектов устройств IoT, включая два разных мини-проектора SmartWatch, мини-принтер и банк питания. Тем не менее, новый слух предполагает, что одни из упомянутых "умных" часов все еще находится в стадии разработки и готовится к выпуску.

На данный момент слух упомянул два аспекта, касающихся "умных" часов. Во-первых, они будут поддерживать или будут предоставлять опцию сотовой связи через eSIM. Во-вторых, носимое устройство также будет поставлено с сертификацией Google, то есть оно будет оснащено программным обеспечением Wear OS. Ожидается, что eSIM поступит в продажу для будущих смартфонов Nokia и модели SmartWatch, поддерживающей сотовую передачу данных.

С точки зрения доступности, ожидается, что "умные" часы пробьются через европейские регионы и также будут выпущены в США. К сожалению, это еще не подтверждено, и их точные технические характеристики пока не установлены.

Как сообщало издание "Комментарии", в Apple представили новые умные часы: экран у нового гаджета не будет погасать.

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