Смартфоны ряда компаний получат поддержку популярного сервиса Google

Пользователи облачного игрового потокового сервиса Google Stadia, у которых нет смартфонов Pixel, скоро смогут транслировать свои игры на большем количестве устройств. Команда Stadia объявила, что она поддерживает приложение для 19 новых смартфонов, начиная от серии S8 / Note8 вплоть до серии S20 от Samsung, а также телефонов Asus GOG и Razer.

Служба потоковой передачи игр станет доступной на этих устройствах 20 февраля, объединяя устройства Pixel 2, 3 и 4, которые были поддержаны при запуске. Вот полный список устройств, которые недавно получили поддержку:



Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 +

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

Телефон ASUS ROG

ASUS ROG Phone II



В ноябре Google запустил Stadia для пользователей настольных компьютеров (через Chrome), Pixel и Chromecast Ultra, и в настоящее время у него есть каталог из 42 наименований, которые можно приобрести в магазине. Похоже, что конкурирующий сервис Microsoft Project xCloud опережает Google, имея вдвое больший каталог игр (в которые можно бесплатно играть во время общедоступной бета-версии). Он также работает на гораздо большем количестве устройств Android, а в последнее время - на iOS для тех, кто пока пользуется Halo.

Как сообщало издание "Комментарии", Google создала уникального чат-бота.



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