Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Смартфоны ряда компаний получат поддержку популярного сервиса Google
НОВОСТИ Все новости

Смартфоны ряда компаний получат поддержку популярного сервиса Google

Популярный игровой сервис Google Stadia начнет поддерживать смартфоны Samsung, Razer и ASUS

сегодня, 12:21 105
Автор:

• Зинченко Павел

Смартфоны ряда компаний получат поддержку популярного сервиса Google

Пользователи облачного игрового потокового сервиса Google Stadia, у которых нет смартфонов Pixel, скоро смогут транслировать свои игры на большем количестве устройств. Команда Stadia объявила, что она поддерживает приложение для 19 новых смартфонов, начиная от серии S8 / Note8 вплоть до серии S20 от Samsung, а также телефонов Asus GOG и Razer.
Служба потоковой передачи игр станет доступной на этих устройствах 20 февраля, объединяя устройства Pixel 2, 3 и 4, которые были поддержаны при запуске. Вот полный список устройств, которые недавно получили поддержку:


Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 +Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy Note8
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 +
Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10E
Samsung Galaxy S10 +
Samsung Galaxy Note10
Samsung Galaxy Note10 +
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 +
Samsung Galaxy S20 Ultra
Razer Phone
Razer Phone 2
Телефон ASUS ROG
ASUS ROG Phone II


В ноябре Google запустил Stadia для пользователей настольных компьютеров (через Chrome), Pixel и Chromecast Ultra, и в настоящее время у него есть каталог из 42 наименований, которые можно приобрести в магазине. Похоже, что конкурирующий сервис Microsoft Project xCloud опережает Google, имея вдвое больший каталог игр (в которые можно бесплатно играть во время общедоступной бета-версии). Он также работает на гораздо большем количестве устройств Android, а в последнее время - на iOS для тех, кто пока пользуется Halo.

Как сообщало издание "Комментарии", Google создала уникального чат-бота.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.onmsft.com/news/google-stadia-to-support-19-new-smartphones-from-samsung-razer-and-asus
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...