Смартфоны ряда компаний получат поддержку популярного сервиса Google

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Пользователи облачного игрового потокового сервиса Google Stadia, у которых нет смартфонов Pixel, скоро смогут транслировать свои игры на большем количестве устройств. Команда Stadia объявила, что она поддерживает приложение для 19 новых смартфонов, начиная от серии S8 / Note8 вплоть до серии S20 от Samsung, а также телефонов Asus GOG и Razer.
Служба потоковой передачи игр станет доступной на этих устройствах 20 февраля, объединяя устройства Pixel 2, 3 и 4, которые были поддержаны при запуске. Вот полный список устройств, которые недавно получили поддержку:
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 +Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy Note8
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 +
Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10E
Samsung Galaxy S10 +
Samsung Galaxy Note10
Samsung Galaxy Note10 +
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 +
Samsung Galaxy S20 Ultra
Razer Phone
Razer Phone 2
Телефон ASUS ROG
ASUS ROG Phone II
В ноябре Google запустил Stadia для пользователей настольных компьютеров (через Chrome), Pixel и Chromecast Ultra, и в настоящее время у него есть каталог из 42 наименований, которые можно приобрести в магазине. Похоже, что конкурирующий сервис Microsoft Project xCloud опережает Google, имея вдвое больший каталог игр (в которые можно бесплатно играть во время общедоступной бета-версии). Он также работает на гораздо большем количестве устройств Android, а в последнее время - на iOS для тех, кто пока пользуется Halo.
Как сообщало издание "Комментарии", Google создала уникального чат-бота.
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