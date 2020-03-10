За 5 дней "Цитрус" продал партию смартфонов Realme

Буквально сразу же после старта продаж в "Цитрус", произошел невероятный рост продаж по данному бренду. Потому, что Realme — это бомба!



И это не просто слова! Потребители действительно высоко оценили продукцию бренда — беспроигрышное сочетание высокой производительности, новейших технологий, стильного дизайна и супер цены. Первая неделя продаж показала, что Realme количествено опередил Apple, Samsung и Xiaomi став брендом №1 в портфеле компании. А модель Realme 5 pro с промо ценой 4999 грн стала № 1 в рейтинге продаж смартфонов. Первая партия телефонов была распродана всего за пять дней.

Директор по маркетингу "Цитрус" Дмитрий Демидов поделился впечатлениями об этом событии: "Отличный результат! Мы планировали войти в ТОП 3 бренда в Украине к концу года. Думаю, такими темпами мы достигнем цели уже во втором квартале, опередив Huawei, Honor, OPPO, Vivo, ZTE, Sony и других игроков. Уже в апреле на рынке появится фитнес-трекера Realme Band, который станет серьезным соперником Xiaomi Mi Band 4. Также во втором квартале 2020 Realme презентует рынку смарт TB, а до конца года будут представлены смарт-часы".

Невероятную популярность у потребителей приобрели и наушники бренда — TWS Buds Air, обеспечивающие безупречный звук и идеальную связь. Будучи лучшим предложением по сочетанию цена/качество на рынке на текущий момент, они вплотную приблизились к лидеру по продажам — AirPods 2. Первая партия наушников, всего 2000 штук, была продана всего за пять дней.

Маркетинг директор бренда Realme Джинн Сюй также высказал несколько мыслей по поводу дальнейшего развития бренда в Украине: "Основная задача Realme — расширение ассортимента и обеспечение потребителей продуктами необходимыми для комфортной современной жизни. Как и во всем мире, в Украине мы хотим предложить рынку лучшие имеющиеся у нас технологические продукты, удивить рынок соотношением цены и качества и позволить большему количеству молодых людей наслаждаться полной жизнью, которую приносят наши продукты с мощными характеристиками и стильным дизайном".

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