За 5 дней "Цитрус" продал партию смартфонов Realme

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
Буквально сразу же после старта продаж в "Цитрус", произошел невероятный рост продаж по данному бренду. Потому, что Realme — это
бомба!
И это не просто слова! Потребители
действительно высоко оценили продукцию бренда — беспроигрышное сочетание
высокой производительности, новейших технологий, стильного дизайна и супер цены.
Первая неделя продаж
показала, что Realme количествено
опередил Apple, Samsung и Xiaomi став брендом №1 в портфеле компании. А модель Realme 5 pro
с промо ценой 4999 грн стала № 1 в рейтинге продаж смартфонов. Первая партия телефонов была распродана
всего за пять дней.
Директор по маркетингу "Цитрус" Дмитрий Демидов поделился впечатлениями об этом событии: "Отличный результат! Мы планировали войти в ТОП 3 бренда в Украине к концу года. Думаю, такими темпами мы достигнем цели уже во втором квартале, опередив Huawei, Honor, OPPO, Vivo, ZTE, Sony и других игроков. Уже в апреле на рынке появится фитнес-трекера Realme Band, который станет серьезным соперником Xiaomi Mi Band 4. Также во втором квартале 2020 Realme презентует рынку смарт TB, а до конца года будут представлены смарт-часы".
Невероятную популярность у потребителей приобрели и наушники бренда — TWS Buds Air, обеспечивающие безупречный звук и идеальную связь. Будучи лучшим предложением по сочетанию цена/качество на рынке на текущий момент, они вплотную приблизились к лидеру по продажам — AirPods 2. Первая партия наушников, всего 2000 штук, была продана всего за пять дней.
Маркетинг директор бренда Realme Джинн Сюй также высказал несколько мыслей по поводу дальнейшего развития бренда в Украине: "Основная задача Realme — расширение ассортимента и обеспечение потребителей продуктами необходимыми для комфортной современной жизни. Как и во всем мире, в Украине мы хотим предложить рынку лучшие имеющиеся у нас технологические продукты, удивить рынок соотношением цены и качества и позволить большему количеству молодых людей наслаждаться полной жизнью, которую приносят наши продукты с мощными характеристиками и стильным дизайном".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости