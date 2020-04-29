Компания LG назвала дату анонса флагманского смартфона

Смартфон LG Velvet дебютирует 7 мая. В преддверии запуска компания представила полные спецификации, функции и дизайн телефона LG Velvet. Марка еще не раскрыла информацию о цене и доступности своего последнего смартфона. Эти детали могут быть раскрыты в день запуска.

LG Velvet имеет комбинацию из стекла и металла. Он предлагается с соотношением сторон 20,5: 9. Также можно заметить лицевые панели сверху и снизу устройства. В пазу находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Есть также датчик отпечатка пальца под дисплеем. Устройство LG также оснащено стереодинамиками. На задней панели телефона находятся три камеры.

Эта установка включает 48-мегапиксельную первичную линзу, 8-мегапиксельную сверхширокую стрелку и 5-мегапиксельный датчик глубины. Он поддерживает функцию Voice Out Focus, которую можно настроить для разделения фонового шума и голоса при съемке видео. Также поддерживается функция записи ASMR (автономный сенсорный меридиан), которая может максимизировать чувствительность двух высокопроизводительных микрофонов к яркому звуку.

LG Velvet работает на Snapdragon 765 SoC. Он связан с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ хранилища UFS 2.1. Также можно расширить внутреннюю память, используя слот для карт памяти microSD. Смартфон оснащен батареей емкостью 4300 мАч с поддержкой технологии беспроводной зарядки 10 Вт. Он поставляется с ОС Android 10 из коробки.

Что касается подключения, устройство поддерживает 5G, слот для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Он поддерживает такие аксессуары, как LG Dual Screen и Stylus Pen, которые придется приобретать отдельно. LG будет продавать новый телефон Velvet разных цветов, включая Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green и Illusion Sunset.

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