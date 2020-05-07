В Южной Корее официально выпустили новый флагманский смартфон

Смартфон LG Velvet, наконец, официально запущен в Южной Корее, после нескольких недель дразнилок и анонсов. Как и ожидалось, телефон оснащен тройной задней камерой "капли дождя", работает на Snapdragon 765 и имеет 6,8-дюймовый OLED-дисплей с небольшой центральной выемкой.

LG пошла на такой постепенный подход, что общественность уже знала практически все о Velvet. Южнокорейский электронный гигант продемонстрировал имя и дизайн смартфона в виде эскиза еще в апреле, а затем объявил о процессоре вместе с дополнительными подробностями спустя некоторое время.

Также стали известны спецификации камер смартфона, дисплея и батареи благодаря публикации в блоге, опубликованной в конце прошлого месяца. Основная камера оснащена 48-мегапиксельным сенсором, к которому присоединяются сверхширокая 8-мегапиксельная камера, 5-мегапиксельный датчик глубины и 16-мегапиксельная фронтальная камера. Внутренне телефон имеет батарею емкостью 4300 мАч и поддерживает как быструю, так и беспроводную зарядку.

Завершая технические характеристики, телефон имеет 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, уровень водонепроницаемости IP68 и встроенный датчик отпечатков пальцев. Он поддерживает стилусы и двойной экран LG, а также доступен в оранжевом, зеленом, черном и белом цветах. Имеется разъем для наушников 3,5 мм.

Стоимость LG Velvet составит 700 долларов США, когда он поступит в продажу в Южной Корее. Компания заверила, что смартфон непременно появится на американском и европейском рынках.

Как сообщало издание "Комментарии", компания LG представит новые ноутбуки на выставке CES-2020.

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