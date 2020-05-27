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Брат знаменитого наркобарона подал в суд на Apple

Роберто Эскобар хочет получить от Apple громадную компенсацию за продажу "бесполезных телефонов"

27 мая 2020, 10:50 comments727
Автор:

Зинченко Павел

Брат знаменитого наркобарона подал в суд на Apple

Роберто Эскобар, брат покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, подал в суд на Apple, утверждая, что его iPhone X был взломан через FaceTime. Эскобар, в иске, полученном от сайта сплетен TMZ, утверждает, что его iPhone X был взломан, а его физический адрес появился в общем доступе. В ходе своего собственного расследования Эскобар сказал, что причиной проишествия была уязвимость в FaceTime.

В жалобе Эскобар утверждает, что он получил письмо с угрозами от человека по имени Диего через год после покупки iPhone X. Он также сообщил, что ему пришлось переехать в целях безопасности и увеличить численность персонала собственной службы безопасности. Роберто также утверждает, что испытывал эмоциональное давление из-за всей этой ситуация.

Эскобар рассказал, что купил iPhone X специально для безопасности, утверждая, что он пережил несколько покушений до покупки. Сотрудник Apple заверил его, что это самое безопасное устройство на рынке. В 2019 году Эскобар выпустил серию складных золотых смартфонов с портретом брата в качестве фона по умолчанию. В то же время он заявил, что подаст в суд на Apple чтобы отсудить у компании 30 миллиардов долларов за "обман людей и продажу бесполезных телефонов".

Как сообщало издание "Комментарии", Apple зарегистрировала компанию в Украине.


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Источник: https://appleinsider.com/articles/20/05/26/pablo-escobars-brother-sues-apple-for-26b-alleges-lax-iphone-security
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