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Google откладывает презентацию Android 11 на фоне протестов в США

В Google обещают представить новый Android 11 в ближайшее время

30 мая 2020, 23:12
Автор:

Татьяна Веремеева

Google откладывает презентацию Android 11 на фоне протестов в США

Компания Google в субботу заявила, что отложила запланированное на следующую неделю открытие бета-версии своей последней мобильной операционной системы Android 11 в свете протестов и беспорядков в Соединенных Штатах. Об этом пишет Reuters.

"Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать", - говорится в сообщении Google, опубликованном на сайте разработчиков Android.

Мероприятие изначально планировалось на среду, сообщается на сайте организации. В своем Twitter компания сообщила, что больше подробностей о новой версии Android опубликует в ближайшее время, не уточняя никаких дат.

Напомним, в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) несколько подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности. Такое решение было принято из-за масштабных беспорядков, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда вследствие жесткого задержания правоохранителями. Джордж Флойд, уроженец Хьюстона, которого друзья ласково называли "Большой Флойд" и который работал в ночном клубе охранником, был заподозрен в попытке передать фальшивые деньги в магазине на углу, когда полиция взяла его под стражу. Сотрудник, который вызвал помощь, описал подозреваемого выпившим, что зафиксировано в полицейской стенограмме звонка.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-google-android/google-postpones-android-11-unveiling-amid-u-s-protests-idUSKBN2360AS?il=0
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