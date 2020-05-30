Google откладывает презентацию Android 11 на фоне протестов в США

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Компания Google в субботу заявила, что отложила запланированное на
следующую неделю открытие бета-версии своей последней мобильной операционной
системы Android 11 в свете протестов и беспорядков в Соединенных Штатах. Об
этом пишет Reuters.
"Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время
праздновать", - говорится в сообщении Google, опубликованном на сайте разработчиков
Android.
Мероприятие изначально планировалось на среду, сообщается на сайте
организации. В своем Twitter компания сообщила, что больше подробностей о новой
версии Android опубликует в ближайшее время, не уточняя никаких дат.
Напомним, в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) несколько
подразделений военной полиции приведены в состояние
повышенной готовности. Такое решение было принято из-за масштабных
беспорядков, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда вследствие
жесткого задержания правоохранителями. Джордж Флойд, уроженец
Хьюстона, которого друзья ласково называли "Большой Флойд" и который работал в ночном
клубе охранником, был заподозрен в попытке передать фальшивые деньги в магазине
на углу, когда полиция взяла его под стражу. Сотрудник, который вызвал помощь,
описал подозреваемого выпившим, что зафиксировано в полицейской стенограмме
звонка.
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