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Съемные аккумуляторы вернутся в смартфоны южнокорейского техногиганта

Samsung планирует вернуть съемные аккумуляторы в бюджетные смартфоны

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел

Съемные аккумуляторы вернутся в смартфоны южнокорейского техногиганта

Смартфоны со сменными батареями сегодня редки, особенно в средней и премиальной категориях. Компания Samsung, однако, рассматривает идею вернуть концепцию сменных батарей на смартфонах в бюджетную категорию.

По сообщениям интернет-ресурса Sammobile, доступный смартфон Samsung со съемным аккумулятором может появиться очень скоро. Издание также опубликовало живое фото батареи, по которому становится ясно, что она принадлежит необъявленной SM-A013F. Аккумулятор на фото имеет емкость 3000 мАч.

Далее в отчете говорится, что смартфон может поставляться с 16 ГБ и 32 ГБ опциями хранения. Телефон, скорее всего, появится на некоторых рынках Азии и Европы. Согласно отчету, смартфон может быть доступен в красном, синем и черном цветах. Sammobile предполагает, что телефон будет принадлежать к серии Galaxy A.

Стоит отметить, что Samsung действительно предлагает некоторые телефоны со сменными батареями серии XCover. Эти устройства, однако, не предназначены для массового рынка. Ранее в этом году Samsung выпустила прочный телефон среднего класса - Galaxy XCover Pro. Этот смартфон поставляется с поддержкой сменной батареи.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представит 5000 часов контента о здоровье в новых телевизорах.


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Источник: https://tech.hindustantimes.com/mobile/news/samsung-working-on-an-affordable-smartphone-with-removable-battery-71590840590606.html
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