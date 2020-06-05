kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.06.2020

BTC/USD

9706.47

ETH/USD

243.15

LTC/USD

47.32

НБУ 05.06.2020

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Китайская компания создала смартфон с уникальной медицинской функцией
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайская компания создала смартфон с уникальной медицинской функцией

Смартфон Honor Play 4 сможет измерять температуру, если приложить его к лицу или кисти

сегодня, 16:25
Автор:

Зинченко Павел
Китайская компания создала смартфон с уникальной медицинской функцией

Honor, дочерняя компания китайского производителя смартфонов Huawei, разработала смартфон Honor Play 4 со встроенным термометром. Компания сообщила в своем аккаунте на Weibo, что устройство может измерять температуру тела с помощью инфракрасного сканера, который можно приложить к кисти или лицу.

Телефон будет выпущен в Китае, но, похоже, что планов по выпуску на международный рынок пока нет. Существует две разновидности: Honor Play 4 и Honor Play 4 Pro.

Honor сообщила в отдельной публикации на Weibo, что устройство способно регистрировать температуры от -20 до 100 градусов по Цельсию, с точностью до одной десятой градуса Цельсия. Тело человека имеет среднюю температуру 37 градусов по Цельсию, поэтому телефон должен быть в состоянии обнаружить широкий спектр лихорадок или озноба.

По словам разработчиков XDA, остальные характеристики телефона довольно стандартны для устройств среднего класса с Android. Наименее дорогая версия совместима с 5G, будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также будет с процессором MediaTek Dimensity 800.

Ожидается, что Honor Play 4 Pro будет доступен в Китае по цене около 425 долларов за модель с датчиком температуры, в то время как модель без нее обойдется примерно на 13 долларов меньше. Ожидается, что стандартная Honor Play 4 будет стоить в Китае 250 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Honor представила новые "умные" часы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/honor-smartphone-temperature-china-huawei-a9548451.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!