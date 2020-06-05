Китайская компания создала смартфон с уникальной медицинской функцией

Honor, дочерняя компания китайского производителя смартфонов Huawei, разработала смартфон Honor Play 4 со встроенным термометром. Компания сообщила в своем аккаунте на Weibo, что устройство может измерять температуру тела с помощью инфракрасного сканера, который можно приложить к кисти или лицу.

Телефон будет выпущен в Китае, но, похоже, что планов по выпуску на международный рынок пока нет. Существует две разновидности: Honor Play 4 и Honor Play 4 Pro.

Honor сообщила в отдельной публикации на Weibo, что устройство способно регистрировать температуры от -20 до 100 градусов по Цельсию, с точностью до одной десятой градуса Цельсия. Тело человека имеет среднюю температуру 37 градусов по Цельсию, поэтому телефон должен быть в состоянии обнаружить широкий спектр лихорадок или озноба.

По словам разработчиков XDA, остальные характеристики телефона довольно стандартны для устройств среднего класса с Android. Наименее дорогая версия совместима с 5G, будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также будет с процессором MediaTek Dimensity 800.

Ожидается, что Honor Play 4 Pro будет доступен в Китае по цене около 425 долларов за модель с датчиком температуры, в то время как модель без нее обойдется примерно на 13 долларов меньше. Ожидается, что стандартная Honor Play 4 будет стоить в Китае 250 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Honor представила новые "умные" часы.

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