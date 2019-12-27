Китайская компания Elephant Robotics представила робота-кота

Китайский стартап Elephant Robotics представил альтернативу популярной и дорогой модели робота-собаки Aibo, которую компания Sony представила 12 лет назад, - робокота MarsCat.



MarsCat выпускается в белом, сером, имбирном и черном цветах. Он оснащен шестью емкостными сенсорами, 5-мегапиксельной камерой в носу, чтобы помочь ему "видеть", и питается от Raspberry Pi 3. Elephant Robotics сообщил The Verge, что пользователь получит от двух до трех часов автономной работы при "постоянном взаимодействии" и до пяти часов при малой нагрузке, например, когда MarsCat лежит или сидит, и при этом все еще включен.

Elephant Robotics говорит, что взаимодействие с MarsCat будет определять его индивидуальность. Например, если пользователь много общается с MarsCat, он, вероятно, будет чаще мяукать в ответ. Компания также заявляет, что MarsCat может распознавать 20 ключевых слов, а генеральный директор Джои Сонг сообщил The Verge, что MarsCat распознает конкретные команды, которые разные люди могут говорить по разному. Например, "подойди" и "иди сюда". Если пользователь хочет изменить поведение MarsCat самостоятельно, то сможет программировать действия для него, используя открытый API и его Raspberry Pi.

Когда MarsCat официально поступит в продажу в следующем году, он будет стоить 1299 долларов. Для сравнения - робот-собака Aibo обойдется в $2,899.99.

Как сообщало издание "Комментарии", робот-пес Boston Dynamics Spot поступил в продажу.