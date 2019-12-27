Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 27.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Китайская компания Elephant Robotics представила робота-кота

Китайская компания представила роботизированного кота, который способен распознавать 20 ключевых слов

сегодня, 13:09
Автор:

• Зинченко Павел

Китайский стартап Elephant Robotics представил альтернативу популярной и дорогой модели робота-собаки Aibo, которую компания Sony представила 12 лет назад, - робокота MarsCat.

MarsCat выпускается в белом, сером, имбирном и черном цветах. Он оснащен шестью емкостными сенсорами, 5-мегапиксельной камерой в носу, чтобы помочь ему "видеть", и питается от Raspberry Pi 3. Elephant Robotics сообщил The Verge, что пользователь получит от двух до трех часов автономной работы при "постоянном взаимодействии" и до пяти часов при малой нагрузке, например, когда MarsCat лежит или сидит, и при этом все еще включен.

Elephant Robotics говорит, что взаимодействие с MarsCat будет определять его индивидуальность. Например, если пользователь много общается с MarsCat, он, вероятно, будет чаще мяукать в ответ. Компания также заявляет, что MarsCat может распознавать 20 ключевых слов, а генеральный директор Джои Сонг сообщил The Verge, что MarsCat распознает конкретные команды, которые разные люди могут говорить по разному. Например, "подойди" и "иди сюда". Если пользователь хочет изменить поведение MarsCat самостоятельно, то сможет программировать действия для него, используя открытый API и его Raspberry Pi. 

Когда MarsCat официально поступит в продажу в следующем году, он будет стоить 1299 долларов. Для сравнения - робот-собака Aibo обойдется в $2,899.99.

Как сообщало издание "Комментарии", робот-пес Boston Dynamics Spot поступил в продажу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2019/12/26/21035263/robot-cat-kickstarter-marscat-elephant-robotics
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...