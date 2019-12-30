Компания Samsung создала искусственного человека

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Компания Samsung сообщила, что 7 января на выставке CES 2020 она представит искусственного человека по имени Neon, который полностью отличается от помощника по искусственному интеллекту (ИИ) Bixby, сообщает Digital Trends.
Ограниченная информация о Neon была опубликована в Twitter Samsung и включает тизер "Искусственный человек" на нескольких языках с лозунгом "Вы встречали "искусственного"?". Сообщения Samsung в социальных сетях показывают, что Neon - это "искусственный интеллект" и "лучший друг".
Neon разрабатывается в Samsung Technology & Advanced Research Labs (STAR Labs) под руководством президента и генерального директора Пранава Мишра, ветерана Samsung Galaxy Gea. Мишра написал в Twitter: "В течение последних нескольких лет я работал над чем-то захватывающим. Пожалуйста, поделитесь и попросите своих друзей тоже присоединиться".
Bixby отличается от Google Home и Amazon Alexa тем, что программное обеспечение распространяется по нескольким приложениям, включая Bixby Home, Bixby Vision и Bixby Voice. Чем Neon отличается от Bixby останется в секрете аж до открытия выставки CES 2020 в Лас-Вегасе.
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