Авторские права искусственного интеллекта защитили через суд

Суд города Шэньчжэн, Китай, постановил, что отчет, написанный роботом Dreamwriter для холдинга Tencent, пользуется авторским правом. Поэтому веб-сайт "Дом онлайн-кредитов", который опубликовал всю статью в Интернете, нарушил закон. В некоторых сообщениях средств массовой информации это событие было объявлено "первым делом, касающимся авторских прав AI". Но это не совсем правильно. Сообщается, что данная статья была написана группой авторов, а искусственный интеллект использовался скорее как инструмент.

Даже в таком случае, это знаменательное событие в судебной истории Китая. В конце концов, решение признает важную роль, которую ИИ может сыграть в создании литературного контента. Это, возможно, побудит больше разработчиков ускорить исследования и разработки для создания ИИ, способного писать отчеты, и даже будет поощрять большее количество СМИ использовать ИИ для написания статей.

Технология ИИ широко используется в средствах массовой информации. 9 марта прошлого года информационное агентство Xinhua применило свой первый ИИ-вещатель, который мог имитировать движение человеческих губ на экране, при этом точно читая новости. До этого Xinhua установило управляемый ИИ "медиа-мозг", который мог сортировать новостные сообщения, отправлять их по разным каналам, отслеживать весь процесс и собирать отзывы. При этом использовались такие технологии, как Big Data, облачные вычисления, искусственный интеллект и интернет вещей. Короче говоря, репортер или редактор не могут сделать ничего , чего не может ИИ.

В то время как большинство средств массовой информации следуют этой тенденции, другие используют лазейки в законе, поскольку в настоящее время не существует законодательного положения, специально защищающего авторское право AI. Вот почему решение суда очень важно. Оно будет сдерживать определенные средства массовой информации, которые надеялись копировать контент, созданный искусственным интеллектом.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект сделал клип для лидера Rammstein.

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