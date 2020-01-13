Японцы помогут создать роботов для сбора яблок

Японская корпорация Kubota объявила, что она инвестировала несколько сотен миллионов иен в американскую компанию Abundant Robotics, которая занимается созданием робототехники для сельского хозяйства. Посредством этих инвестиций в Abundant Robotics, Kubota намеревается сделать свой вклад в экономию труда и повышение эффективности сельского хозяйства в США и других странах.

В июне прошлого года Kubota открыла свой Инновационный центр в качестве подразделения по поиску открытых инноваций на основе координации с внешними партнерами. В настоящее время она ведет переговоры о сотрудничестве со стартапами, начиная с Advanced Farm Technologies, в которую японцы инвестировали в августе прошлого года.

Одной из областей сельского хозяйства, которая привлекла внимание Kubota, является сбор урожая, который пользуется большим спросом среди производителей фруктов. Этот интерес привел к решению инвестировать в Abundant Robotics, которая разрабатывает роботов для уборки яблок с использованием передовых технологий.

"Kubota имеет цель усилить развитие технологий экономии труда и автоматизации для сбора яблок и других фруктов. Это будет способствовать повышению эффективности сельского хозяйства в США и других странах", - сообщили в компании.



Как сообщало издание "Комментарии", роботы-аватары помогут японцам совершать покупки из дома.

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