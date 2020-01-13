Японцы помогут создать роботов для сбора яблок

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Японская корпорация Kubota объявила, что она инвестировала несколько сотен миллионов иен в американскую компанию Abundant Robotics, которая занимается созданием робототехники для сельского хозяйства. Посредством этих инвестиций в Abundant Robotics, Kubota намеревается сделать свой вклад в экономию труда и повышение эффективности сельского хозяйства в США и других странах.
В июне прошлого года Kubota открыла свой Инновационный центр в качестве подразделения по поиску открытых инноваций на основе координации с внешними партнерами. В настоящее время она ведет переговоры о сотрудничестве со стартапами, начиная с Advanced Farm Technologies, в которую японцы инвестировали в августе прошлого года.
Одной из областей сельского хозяйства, которая привлекла внимание Kubota, является сбор урожая, который пользуется большим спросом среди производителей фруктов. Этот интерес привел к решению инвестировать в Abundant Robotics, которая разрабатывает роботов для уборки яблок с использованием передовых технологий.
"Kubota имеет цель усилить развитие технологий экономии труда и автоматизации для сбора яблок и других фруктов. Это будет способствовать повышению эффективности сельского хозяйства в США и других странах", - сообщили в компании.
Как сообщало издание "Комментарии", роботы-аватары помогут японцам совершать покупки из дома.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости