Компания Boston Dynamics «освободила» своего легендарного робопса

Теперь, когда робо-пес Spot стал более умным и вежливым, Boston Dynamics готова освободить его. Робототехническая компания, принадлежащая Softbank, объявила, что начиная с сегодняшнего дня, она делает SDK Spot доступным для всех. Релиз позволит разработчикам и даже нетрадиционным робототехникам "создавать пользовательские приложения, которые позволяют Spot выполнять полезные задачи в широком спектре отраслей", - сказал вице-президент Boston Dynamics Майкл Перри.

До сегодняшнего дня SDK могли получить только разработчики из ранних программ, но теперь он доступен всем в виде открытого исходного кода. Тем не менее, разработчики по-прежнему должны стать первыми пользователями, если они хотят арендовать робота для тестирования своего кода, сообщают в Boston Dynamics. Таким образом, они могут "создавать собственные методы управления роботом, интегрировать сенсорную информацию в инструменты анализа данных и разрабатывать пользовательские полезные нагрузки, которые расширяют возможности базовой платформы робота", - сообщают в компании.

Например, Boston Dynamics навела в пример компанию HoloBuilder, которая использовала SDK для добавления в Spot своего существующеего приложения. "Благодаря тому, что они разработали, работники могут использовать телефон, чтобы научить Spot документировать путь вокруг строительной площадки, и тогда Spot будет автономно перемещаться по этому пути и получит 360 изображений, которые будут поступать прямо в их программное обеспечение для обработки", - говорится в сообщении. Другое использование включает мониторинг безопасности, лазерное сканирование и полицейские работы, такие как проверка подозрительных пакетов.

Наряду с выпуском SDK, Boston Dynamics объявила о смене руководства. Основатель Марк Райберт станет председателем, уступив свою должность генерального директора бывшему операционному директору и давнему сотруднику Робу Плейтеру. Это часть более крупного плана Boston Dynamics по коммерциализации своих роботов, таких как SpotMini, Atlas, а теперь и Handle. Выпуск SDK - большой шаг к этой цели.





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