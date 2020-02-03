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Огромный экзоскелет попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экзоскелет Prosthesis весит около 1600 кг, а его высота составляет 3,96 метра

сегодня, 18:40
Автор:

• Зинченко Павел

Огромный экзоскелет попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Ванкувера, который потратил более десяти лет на разработку гигантского четвероногого робота, попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой в мире экзоскелет-тетрапод.

Джонатан Типпет, который основал собственную компанию Furrion, заявил, что его экзоскелет, который получил название Prosthesis, имеет имеет высоту 3,96 метра, длину 5,1 метра и ширину 5,51 метра. Четырехногая машина, для работы которой требуется пилот, весит около 1600 кг.

Типпетт сказал, что он сконструировал Prosthesis из хромированной стальной трубки, которая часто используется в аэрокосмической и гоночной технике. "Сердцем этой машины является литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 96 кВт на 36 кВт-ч, изготовленная по индивидуальному заказу. Она приводит в действие два электродвигателя переменного тока, которые приводят в движение два гидравлических насоса и обеспечивают поток жидкости в гидравлические цилиндры, которые создают до 5443 килограммов силы каждый", - сказал Типпетт.


Типпетт рассказал, что он потратил более десяти лет на разработку экзоскелета и около года на создание окончательного проекта.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы запустят серийное производство экзоскелетов.


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Источник: https://www.upi.com/Odd_News/2020/01/29/12-foot-tall-exoskeleton-awarded-Guinness-record-in-Canada/3821580315213/
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