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В Украине пройдут первые соревнования по робототехнике

Во время соревнований по робототехнике участники будут проектировать, создавать и приводить в действие роботов собственного изготовления

сегодня, 17:20
Автор:

• Зинченко Павел

В Украине пройдут первые соревнования по робототехнике

Впервые в Украине пройдут соревнования по робототехнике FIRST Tech Challenge. Об этом сообщил Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Первые в Украине тренировочные соревнования по робототехнике FIRST Tech Challenge пройдут 16 февраля в учебном комплексе № 141 "ОРТ", говорится в сообщении. В рамках соревнований, учащиеся старших класов будут проектировать, создавать и приводить в действие роботов собственного изготовления. Под руководством тренеров и наставников, участники будут развивать STEM-навыки и практиковать инженерные принципы.

Взяв во внимание современные тенденции, команда Kyiv Smart City, учебный STEM-центр "Сократ" и технический партнер компания 2D3D договорились об основании лиги FIRST Tech Challenge в Украине. Ее развитие повысит интерес учащихся к инженерным профессиям, а учителя по техническим дисциплинам смогут внедрять новые формы и методы обучения.

Финальные соревнования планируется провести 11-12 апреля. В феврале состоятся тренировочные соревнования среди команд, которые организаторы попытаются по максимуму приблизить к международным.

Как сообщало издание "Комментарии", в Токио роботы на скрость развешивали белье.


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Источник: https://kyivcity.gov.ua/event/Event_16_lyutogo_vpershe_v_ukrani_vidbudutsya_trenuvalni_zmagannya_z_robototekhniki_FIRST_Tech_Challenge/
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