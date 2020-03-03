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В США придумали, как помочь беспилотным автомобилям избежать столкновения

Исследователи из Северо-Западного университета создали алгоритм, с помощью которого роботы избегают столкновений друг с другом

сегодня, 16:34
Автор:

• Зинченко Павел

В США придумали, как помочь беспилотным автомобилям избежать столкновения

Исследователи из Северо-Западного университета, штат Иллинойс, разработали алгоритм, который не позволяет роботам сталкиваться друг с другом. Программа может помочь автономным машинам избежать пробок и повысить эффективность работы автоматизированных складов. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные в журнале IEEE Transactions on Robotics.

Алгоритм рассматривает землю под роботами как сетку. Используя технологию, аналогичную GPS, каждый робот знает, где он находится в сетке. Перед принятием решения о том, куда двигаться, каждый робот использует датчики для связи со своими соседями, определяя, свободны ли соседние пространства в сетке или нет. "Роботы отказываются перемещаться в какое-либо место до тех пор, пока это место не освободится, и пока они не узнают, что другие роботы не перемещаются в это же место. Они осторожны и резервируют место заранее", -  говорит ведущий исследователь Майкл Рубенштейн.


Алгоритм определяет, как далеко каждый робот может общаться с другими роботами. "Каждый робот может чувствовать только трех или четырех своих ближайших соседей. Они не видят весь рой, что облегчает масштабирование системы. Роботы взаимодействуют локально, чтобы принимать решения без глобальной информации", - объясняет Рубенштейн.

Используя алгоритм, 100 роботов могут координироваться, чтобы сформировать форму в течение минуты. В некоторых предыдущих подходах один и тот же процесс мог занимать до часа. Рубенштейн полагает, что его алгоритм может быть использован в автопарках и на автоматизированных складах.

Как сообщало издание "Комментарии", алгоритм Google научит роботов мыслить самостоятельно.


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Источник: https://cleantechnica.com/2020/03/01/algorithm-could-prevent-autonomous-cars-from-bumping-into-things-like-other-cars/
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