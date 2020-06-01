Роботы продолжают занимать места людей в ресторанном бизнесе

Ресторан в Нидерландах использует новых роботов-официантов, чтобы уменьшить контакт между людьми пока еще не завершилась пандемия коронавируса. По сообщениям издания Associated Press, красно-белые роботы будут приветствовать клиентов, подавать еду и собирать пустую посуду со стола в ресторане Royal Palace в городе Ренессе. Пока еще безымянные роботы говорят "привет и добро пожаловать", и они носят маленькие шарфы, предназначение которых остается непонятным.

"Они помогают нам в работе, которую мы делаем. Мы часто заняты, а роботы сильно помогают нам. И мы не исчезаем. В этой отрасли всегда нужны люди", - говорит Лия Ху, чья семья владеет Royal Palace. Рестораны в Нидерландах были закрыты на протяжении последних нескольких месяцев во время пандемии, и многие из них начинают вновь открываться, но с ограничениями на количество посетителей. В виду этого существенно возросла роль официантов-роботов.

Это были тяжелые месяцы для индустрии общественного питания: рестораны потеряли около 5,5 миллионов работников только в апреле. Кажется маловероятным, что роботы-официанты станут нормальным явлением в небольших закусочных в ближайшее время, поскольку это далеко не самое дешевое удовольствие для маленьких заведений.

Стоит отметить, роботы уже встречаются в ресторанах в Китае. Но "люди-машины", которые подают еду в китайских ресторанах, являются скорее диковинкой, чем способом повышения эффективности. Большинство официантов-роботов не смогут равняться с людьми, когда речь идет об эффективном выполнении своих обязанностей.

Как сообщало издание "Комментарии", в Южной Корее бариста-робот способен приготовить более шестидесяти видов кофе.

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