Европейское космическое агентство отложило запуск исследовательской миссии

Европейское космическое агентство (ESA) отложило запуск трехлетней миссии по изучению планет в других солнечных системах незадолго до того, как она должна была стартовать в Куру, Французская Гвиана. Агентство объявило, что запуск миссии "Характеризующий спутник ExOPlanets" (CHEOPS) будет отложен как минимум на один день.



Директор ESA по науке Гюнтер Хасингер написал в Twitter, что отсрочка была вызвана "программной ошибкой в модификации универсального разгонного блока "Фрегат" ракеты "Союз"". Хасингер подчеркнул, что в связи со сложностью миссии, сотрудники ESA не намерены рисковать и решили еще раз все проверить.



Европейское агентство Arianespace, которое эксплуатирует российские ракеты "Союз" с 2011 года, в ходе обратного отсчета заявило, что "автоматическая последовательность запуска ракеты-носителя "Союз" была прервана за 1 час 25 минут до старта". Пусковая установка была переведена в безопасный режим ожидания. Также в сообщении говорится, что новая дата запуска будет названа в ближайшее время.



Миссия будет сосредоточена на 100 из более чем 4 000 планет, находящихся за пределами нашей Солнечной системы. Ученые попытаются определить, существуют ли планеты, которые, подобно Земле, способны поддерживать жизнь.

Как сообщало издание "Комментарии", европейское космическое агентство запустит в космос робота-уборщика.



