Новый марсоход NASA прошел первые успешные испытания

Инженеры NASA впервые успешно испытали марсоход Mars-2020 в лаборатории в Калифорнии. Ученые объявили, что следующее испытание пройдет уже на поверхности Красной планеты.

"Mars 2020 получил водительские права. Тест однозначно доказал, что ровер может работать под собственным весом, и впервые продемонстрировал многие функции автономной навигации", - заявил Рич Рибер, ведущий инженер по мобильным системам Mars-2020.

Видео с тест-драйва демонстрирует, что этот марсоход является невероятно устойчивым, хотя и очень медленным. Марсоход 2020 должен направиться к Красной планете летом 2020 года с целью поиска признаков прошлой (микробной) жизни. Также он должен узнать больше о климате и геологии Марса и собрать необходимые образцы.





Главная цель этого марсохода - проложить "путь для исследования человеком" Марса, говорится в заявлении NASA. Согласно данным агентства, обновленный марсоход Mars 2020 "умнее" своих предшественников Opportunity и Curiosity. Mars 2020 "разработан для того, чтобы принимать более смелые решения для себя, чем любой предыдущий ровер", и оснащен "дополнительным мозгом-компьютером для обработки изображений и создания карт", говорится в заявлении агентства.

Как сообщало издание "Комментарии", европейское космическое агентство запустит в космос робота-уборщика.



