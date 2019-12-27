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Китайцы запустили коммерческую суборбитальную ракету

Китайская суборбитальная ракета успешно стартовала с космодрома Цзюцюань

сегодня, 14:52
Автор:

• Зинченко Павел

Коммерческая суборбитальная ракета-носитель, разработанная частной китайской компанией Space Trek, была запущена с космодрома Цзюцюань. Космодром принадлежит Центру запуска спутников Jiuquan, который находится на северо-западе Китая. Запуск прошел в среду в 16:50 по пекинскому времени.

Суборбитальная ракета Tansuo-1 была разработана частной компанией Space Trek. Во время миссии она завершила весь маневр полета и разделение обтекателя при высоком динамическом давлении.

Ракета будет предназначаться для метеорологических наблюдений, микрогравитационных испытаний, а также для экспериментов с полезной нагрузкой со спутника. Для компании Space Trek это первый запуск ее первой ракеты.

Правительство Китая поощряет участие частных предприятий в космической отрасли. По состоянию на декабрь 2018 года в стране насчитывалось более 60 частных компаний, которые были задействованы в сфере коммерческой промышленности и освоении космоса.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейское космическое агентство запустит в космос робота-уборщика.

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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/25/c_138657406_2.htm
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