Чехия выпустит на орбиту военные спутники

Чешская Республика может отправить свои спутники в космос в течение ближайших нескольких лет. Они будут работать в пользу спутникового центра SATCEN ČR, которым управляет чешская секретная служба военной разведки (VZ). Задачей центра является оценка изображений и данных из космоса или самолетов для НАТО, а также для чешской армии и чешских учреждений. Как сообщила порталу CTK пресс-секретарь VZ Альзбета Ритхофова, в рамках проекта национальной спутниковой технологии планируется отправить больше спутников крупного размера.

Центр был создан в рамках программы Североатлантического альянса. На основании полученных данных эксперты предоставляют информацию солдатам во время боевых операций, а также чешским спецслужбам. Например, спутники могут проверить безопасность дорог, по которым военные должны передвигаться, или проанализировать движение противника. Эти данные также могут быть использованы для освобождения заложников. Пожарные будут получать информацию о пожарах, масштабах наводнений или химических авариях. Информация может также использоваться лесниками или фермерами для отслеживания ситуации на полях и в лесах.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейское космическое агентство запустит в космос робота-уборщика.

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