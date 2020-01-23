Один из мощнейших телескопов NASA прекращает работу

16-летняя миссия NASA, которая нарисовала Вселенную в инфракрасном свете, завершится в этом месяце, когда космический телескоп Spitzer сделает свои последние наблюдения 29 января.

Телескоп Spitzer был запущен в августе 2003 года как одна из четырех Великих обсерваторий NASA, следуя по стопам космического телескопа Hubble и рентгеновской обсерватории Chandra. NASA проведет пресс-конференцию, посвященную наследию Spitzer, 22 января.

Телескоп был приспособлен для изучения инфракрасного света, который часто ассоциируется с теплом. Spitzer был особенно хорош в том, чтобы смотреть сквозь пыль, которая скрывает обзор многих других инструментов. Эта возможность позволила ученым изучать звездные системы, где звезды и планеты все еще формируются. Spitzer также дал основу понимания того, как умирают звезды, как образовалась Вселенная и как питаются сверхмассивные черные дыры.

Spitzer был рассчитан на эксплуатацию в течение 2,5 лет. В итоге он продержался более 15 лет. Среди главных открытий телескопа — обнаружение самого большого кольца Сатурна, открытие нескольких экзопланет и составление карт из атмосфер, а также открытие структуры магнитных полей в центре Млечного пути. NASA выключит космический телескоп Spitzer 30 января.

Как сообщало издание "Комментарии", телескоп NASA раскрыл природу мощного космического сигнала.

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