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Армия Японии готовится к «звездным войнам»

Япония формирует космические войска для защиты своих спутников

сегодня, 11:24
Автор:

• Зинченко Павел

Япония следует примеру США и создает воинскую часть, которая будет действовать в космосе. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в своей речи, что Япония создаст свое собственное космическое подразделение для защиты орбитальных активов, сообщает Associated Press.

Миссия Space Domain будет запущена в апреле и станет частью Военно-воздушных сил Японии. Изначально на авиабазе Фучу будет работать около 20 человек, но это число увеличится после полного запуска в 2022 году. Миссии Space Domain будет поручено защищать японские спутники от атак, а также "проводить спутниковую навигацию и связь для других войск", сообщает AP.

Япония планирует, что подразделение будет тесно сотрудничать с Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям, национальным эквивалентом NASA, а также с космическим командованием США.

"Мы усилили наше сотрудничество, согласно которому каждый из нас, США и Япония, защищает другого, тем самым придавая альянсу дополнительную силу. В будущем нам необходимо сделать его еще более надежным, сделать его опорой для обеспечения мира и безопасности как в космическом, так и в киберпространстве", - сказал Абэ в своем выступлении, сообщает Defense Connect.

Как сообщало издание "Комментарии", Франция формирует космические войска.


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Источник: https://futurism.com/the-byte/japan-launching-space-defense-unit
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