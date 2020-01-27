На орбите Земли может взорваться спутник

Спутник телевизионного вещания Spaceway-1, который принадлежит компании DirecTV, может взорваться на орбите Земли. Как передает "Популярная механика", компания уже сообщила об этом Федеральную комиссию по связи США.



Сообщается, что в декабре в работе спутника произошел сбой, который привел к значительному и необратимому повреждению батарей. При зарядке аккумуляторов аппарат может взорваться, а его обломки - повредить другие спутники, находящиеся на орбите.



Для того, чтобы избежать этого, DirecTV запросила разрешение перевести спутник на так называемую "кладбищенскую орбиту", которая находится на 290 километров дальше от Земли. На данный момент аппарат пребывает на геостационарной - самой густонаселенной орбите.



На смену орбиты отводится всего месяц, а сам спутник находится на солнечной стороне, позволяет не использовать батареи, а бесперебойно питать аппаратуру за счет солнечной энергии. Но 25 февраля 2020 он окажется за Землей и не будет освещаться Солнцем. К этому времени он должен быть уже на "кладбищенской" орбите, где, в случае взрыва, его осколки не смогут никому навредить.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", компания SpaceX отложила запуск своей спутниковой миссии.



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