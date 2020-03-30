Главный конкурент SpaceX объявил о банкротстве

Лондонская компания OneWeb, которая запустила свою последнюю серию широкополосных интернет-спутников в прошлые выходные, подала заявку на защиту от банкротства в Нью-Йорке.

OneWeb имеет 74 спутника на низкой околоземной орбите, и половина из 44 запланированных наземных станций была завершена или находится в разработке. Компания планировала начать предлагать широкополосный доступ в Интернет в Арктике уже в этом году и расширить свой сервис на весь земной шар с сотнями спутников в течение следующего года или около того. Всем этим планам так и не суждено было сбыться.

Говоря на условиях анонимности, источник, который знаком с ситуацией, сказал порталу GeekWire, что OneWeb не смогла организовать дополнительную финансовую поддержку со стороны SoftBank Group, одного из ее крупнейших спонсоров. Источник сказал, что значительное количество сотрудников было уволено сегодня, но не предоставил цифры.

В своем выпуске новостей OneWeb подтвердила, что столкнулась с финансовым кризисом, главным образом из-за последствий глобальной вспышки коронавируса. "Хотя компания была близка к получению финансирования, процесс не продвигался из-за финансового воздействия и нестабильности рынка, связанных с распространением COVID-19", - говорится в сообщении компании.

Финансовые неудачи OneWeb повышают статус созвездия StarX SpaceX как лидера в конкурентной борьбе за распространение более повсеместного широкополосного интернет-доступа на рынки с недостаточным обслуживанием с низкой околоземной орбиты. Спутники Starlink создаются на объектах SpaceX в Редмонде, штат Вашингтон, недалеко от места, где Amazon Project Kuiper закладывает основу для еще одной широкополосной спутниковой группировки.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX отложила запуск юбилейного корабля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!