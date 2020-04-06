Орбитальные спутники Европейского космического агентства возобновляют работу

Четыре роботизированных миссии Европейского космического агентства (ESA), в том числе два орбитальных аппарата на Марсе, возобновляют научные операции после сбоя, вызванного положительным диагнозом на наличие коронавируса у работника в центре управления ESA в Германии.

ESA заявила, что четыре миссии возвращаются к нормальной работе после того, как в конце марта было решено официально приостановить сбор научных данных. Руководители Агентства решили приостановить научные операции в миссиях после того, как один из сотрудников в Европейском центре космических операций, или ESOC, в Дармштадте, Германия, дал положительный результат на коронавирус.

"С этим человеком, к счастью, все в порядке, и он поправляется. Однако за два дня на работе до того, как сотруднику поставили диагноз, он вступил в контакт примерно с двадцатью коллегами", - сказал в официальном сообщении ESA Паоло Ферри, руководитель миссии в ESOC. В ESA также сообщили, что эти двадцать человек прошли карантин, а целые здания в центре управления были тщательно вымыты и продезинфицированы.

Ранее сообщалось, что многие из людей, потенциально подверженных воздействию вируса, работали над миссией "Солнечный орбитер", которая была запущена в феврале, над космическим аппаратом "Марс Экспресс" и "Эксомарс", а также над кластерной миссией, состоящей из четырех космических кораблей, вращающихся вокруг Земли. Руководство ESA принялорешение превентивно приостановить операции в этих миссиях, пока не исчезнет риск потенциального каскада последующих инфекций и карантинов.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейское космическое агентство запустит в космос робота-уборщика.

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