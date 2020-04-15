Европейское космическое агентство представило собственный концепт космических перчаток

Европейское космическое агентство (ESA) представило свою концепцию космических перчаток будущего. Созданная в результате двухлетнего проекта Pextex, направленного на поиск новых материалов для скафандров, макетная перчатка, разработанная компанией Comex и дизайнером Агатой Медиони, включает новые гаджеты, помогающие будущим астронавтам в их работе.

Скафандры астронавтов представляют собой удивительно сложные образцы техники. Костюмы разрабатывались почти столетие, но они все еще далеки от совершенства. Одним из самых сложных компонентов являются перчатки костюма. Они должны быть достаточно прочными, чтобы поддерживать атмосферу, подобную Земле, и при этом изгибаться таким образом, чтобы, по крайней мере, приближаться к сложным движениям человеческой руки. К тому же в них, как правило, очень холодно. Чтобы решить хотя бы некоторые из этих проблем, ESA ищет новые материалы и технологии для будущих скафандров.

Одним из результатов является новая концепция перчаток. В дополнение к обычным функциям перчаток скафандра, в этом концепте присутствует стиль Джеймса Бонда с тремя дополнительными гаджетами, встроенными в пальцы. Одним из них являются возможности управления жестами, которые позволяют космонавту удаленно управлять ровером или беспилотником, взмахивая руками. Второй - это встроенный лазер для нацеливания и определения дальности, а третий - дисплей, показывающий состояние скафандра и сколько его расходных материалов осталось.

Согласно сообщениям ESA, материал скафандра, из которого изготовлены концептуальные перчатки, потенциально может обеспечить костюмы будущего, способные к самовосстановлению и сбору энергии для большей эффективности. Также такие костюмы будут иметь встроенные датчики, средства управления роботами и дисплеи.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA и ESA обсудят технологию защиты от астероидов.

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