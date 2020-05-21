Японский грузовой беспилотник направился к МКС

Япония запустила ракету с беспилотным грузовым судном Kounotori, разработанным космическим агентством страны JAXA, для выполнения своей задачи по доставке грузов на Международную космическую станцию. Ракета H2B с японским грузовым кораблем Kounotori 9 стартовала в 2:31 утра из удаленного космического центра Tanegashima в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Пятнадцать минут спустя Kounotori 9 был оторван от ракеты и выведен на запланированную орбиту. Грузовое судно, способное вместить до 6 тонн грузов, было успешно запущено во всех девяти его миссиях, начиная с 2009 года.

Запуск был последним как для Kounotori, что в переводе с японского означает "аист", так и для ракеты H2B, разработанной Mitsubishi Heavy Industries Ltd. "Мы хотели бы приступить к выполнению каждой задачи и завершить ее заключительную миссию триумфом", - заявил Кейджи Судзуки, участник космической программы, во время виртуальной пресс-конференции.

Согласно сообщению японского космического агентства JAXA, цилиндрический грузовой транспортер, перевозящий еду, оборудование для экспериментов и другие предметы, должен прибыть на космическую станцию ​​25 мая. После стыковки с МКС в течение нескольких недель Kounotori 9 должен покинуть космическую станцию ​​с ненужными предметами и сгореть, возвращаясь в атмосферу.

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