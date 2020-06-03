Ракета-носитель компании SpaceX успешно вернулась на Землю

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Ракета-носитель Falcon 9 успешно приземлилась в океане на специальную плавучую платформу, которая затем без проишествий вернулась на мыс Канаверал (Флорида, США). Напомним, именно там расположен Космический центр имени Кеннеди, с которого ракета стартовала в суботу. Об этом событии компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.
"После отправки на орбиту астронавтов Боба Бенкен и Дугласа Херли на борту корабля Crew Dragon, ракета Falcon 9 приземлилась на борт платформы и вернулась в порт на мысе Канаверал", - отмечается в сообщении компании.
К сообщению приложены фотографии, на которых зафиксирован момент приземления ракеты на плавучую платформу. Также несколько снимков отображают процесс транспортировки.
Напомним, что в прошлую субботу с космодрома на мысе Канаверал стартовал космический корабль Crew Dragon, который успешно доставил астронавтов нв Международную космическую станцию. Напомним, это был первый за последнее десятилетие случай, когда американские астронавты стартовали к МКС на борту американского корабля с територии США. До этого американцы, для полетов к МКС, пользовались услугами российского космического корабля "Союз".
Как сообщало издание "Комментарии", NASA в сотрудничестве со SpaceX впервые с 2011 года отправило астронавтов в космос.
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