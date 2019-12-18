Компания Volkswagen запустит беспилотные автобусы в Катаре

Компания Volkswagen Group и правительство Катара договорились о разработке к 2022 году системы общественного транспорта с автономными автобусами для столицы страны Дохи.

Соглашение, подписанное между VW Group и Управлением по инвестициям Катара, представляет собой обширный проект, в котором будут участвовать четыре бренда VW Group, в том числе Volkswagen Commercial Vehicles, Scania, сервис совместного пользования автомобилем MOIA и дочерняя компания Audi Aut Automotive Intelligent Driving или AID. Цель состоит в том, чтобы создать транспортную систему, включая электрические автономные автобусы, правовую базу, городскую инфраструктуру и программное обеспечение для развертывания коммерческих услуг. Автономные транспортные средства будут интегрированы в существующий общественный транспорт.

Парк беспилотных автобусов будет включать 35 автономных электрических ID Buzz из подразделения Volkswagen Commercial Vehicles, которые будут перевозить до четырех пассажиров на полустационарных маршрутах в гео-огороженном районе Дохи. Еще 10 автобусов Scania будут использоваться для более крупных групп.

Ожидается, что закрытое тестирование челночных транспортных средств и автобусов начнется в 2020 году. Основные испытания могут начаться уже в 2021 году. VW и Управление по инвестициям Катара заявили, что проект будет запущен к концу 2022 года.

Как сообщало издание "Комментарии", в Великобритании более 100 тысяч человек подали коллективный иск против Volkswagen.