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Хакеры украли данные миллионов канадских граждан

Канадская компания LifeLabs пытается выкупить у хакеров похищенные данные 15 миллионов граждан

сегодня, 12:09
Автор:

• Зинченко Павел

Ведущий канадский поставщик услуг лабораторной диагностики и тестирования LifeLabs признал сегодня, что платит хакерам за получение данных, похищенных злоумышленниками в прошлом месяце.

"Мы сделали это [заплатили хакерам] в сотрудничестве с экспертами, знакомыми с кибератаками и переговорами с киберпреступниками", - говорится в сообщении компании, опубликованном сегодня в пресс-релизе. Неясно, сколько компания заплатила, чтобы восстановить свои данные. Представитель LifeLabs не дал никаких комментариев по этому поводу.

Согласно документам, поданным в Управление уполномоченного по информации и конфиденциальности в Онтарио и Управление уполномоченного по информации и конфиденциальности в Британской Колумбии, взлом системы безопасности произошел в начале прошлого месяца. Компания LifeLabs заявила, что хакеры взломали ее систему, извлекли данные о клиентах, а затем потребовали выкуп, чтобы вернуть компании эти данные.

По данным LifeLabs, хакеры взяли информацию о более чем 15 миллионах клиентов. Тип личных данных, украденных злоумышленниками, включал домашние адреса, адреса электронной почты, имена пользователей, пароли и номера медицинских карт. Были также украдены результаты медицинских тестов 85 000 клиентовПохищенные данные были датированы 2016 годом и ранее, сообщает LifeLabs.

Канадская компания заявила, что в настоящее время работает с правоохранительными органами над расследованием взлома. Для затронутых пользователей дополнительная информация доступна в уведомлении о безопасности на веб-сайте LifeLabs.

Как сообщало издание "Комментарии", "белые" хакеры взломали устройство Amazon Echo.

Источник: https://www.zdnet.com/article/lifelabs-pays-hackers-to-recover-data-of-15-million-customers/
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