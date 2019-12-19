Компания Facebook приобрела испанский сервис облачных игр

Компания Facebook приобрела испанскую компанию облачных игр PlayGiga, которая ранее предлагала свои услуги в Италии, Аргентине, Чили и Испании. Facebook подтвердил CNBC эту покупку после сообщения на прошлой неделе от Cinco Dias. В нем утверждалось, что сделка была неизбежной и была оценена в 70 миллионов евро (около 78 миллионов долларов).

В сообщении на Twitter, которое подтверждает эту новость, Facebook Gaming заявил: "Мы рады приветствовать @PlayGigaOficial в команде Facebook Gaming. Мы пока отказываемся от дальнейших комментариев". В сообщении на веб-сайте PlayGiga говорится, что команда "переходит к чему-то новому", но подтверждается, что она продолжит работу над облачными играми.

Приобретение Facebook происходит на фоне роста рынка облачных игр благодаря появлению новых крупных игроков. В прошлом месяце Google запустил свой сервис Stadia, в то время как Microsoft анонсирует собственную платформу xCloud в преддверии официального запуска в 2020 году. Между тем, Sony уже несколько лет выпускает собственный сервис облачных игр PlayStation Now, но недавно он прекратил работу.

По сравнению с этими гигантами, PlayGiga - гораздо меньшая компания по облачным играм, но до приобретения она планировала расширяться. В дополнение к своим существующим четырем рынкам, Variety отмечает, что ранее планировала запуск на Ближнем Востоке и исследовала предложение своей 300-сильной библиотеки игр в Швеции, Австрии, Нидерландах и Гватемале. Нет никаких гарантий, что Facebook будет использовать это приобретение для запуска собственного сервиса облачных игр, но отношения PlayGiga с издателями и технология потоковой передачи сделают это намного проще.

Как сообщало издание "Комментарии", итальянский суд обязал Facebook разблокировать страницу праворадикальной партии.