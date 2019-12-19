В будущем любая поверхность может стать сенсорной

Новый тип ультразвуковой технологии обещает сделать сенсорную поверхность практически из любого распространенного материала - металла, стекла, дерева, пластика. Это может открыть ряд новых способов взаимодействия с гаджетами.

UltraSense Systems, компания, специализирующаяся на технологиях, сообщает, что ее ультразвуковая система на кристалле (размером с наконечник пера) является экономически эффективной, готова к внедрению в потребительские устройства в 2020 году и потенциально способна создать "смена парадигмы" для сенсорных интерфейсов.

С практической точки зрения представьте телефоны без физических кнопок, а сенсорные панели - встроенные в корпус, или стол с "горячими точками", которые можно нажимать, чтобы включить свет или изменить угол рабочего пространства. По данным UltraSense Systems, эти ультразвуковые микросхемы, в основном использующие крошечные звуковые волны для обнаружения присутствия нажатия пальцем, могут работать через материал любой толщины и не портятся от влаги, грязи, масел или лосьонов. Датчик может быть встроен под стекло, керамику, дерево, кожу и многие другие материалы.

Сенсорные интерфейсы могут быть легко добавлены к "умным" часам и оборудованию AR / VR, сообщает производитель. Они также могут быть использованы для обеспечения доступа водителя к автомобилю одним касанием. Сенсорные кнопки также могут быть встроены в рулевые колеса внутри транспортных средств.

UltraSense Systems только что объявила о себе миру, и поэтому сейчас рано предсказывать, как именно такого рода технологии будут влиять на устройства, которые используются каждый день.

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