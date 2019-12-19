Британская компания D-Fly Group представила электроскутер Dragonfly

Приставка "гипер" часто используется для обозначения продукта, который является чрезмерным или экстремальным по крайней мере в одной категории. Новый скутер компании D-Fly Group Dragonfly, безусловно, подходит для дескриптора, поскольку он быстрый, имеет большой запас хода и дорогой в использовании.

Согласно The Verge, электрический скутер Dragonfly построен из высококачественных материалов, таких как углеродное волокно, алюминий аэрокосмического класса серии 7000 и древесина павловнии. Он также оснащен двумя двигателями с антипробуксовочной системой, которая, очевидно, необходима для подачи мощности на тротуар. И мощность у него тоже есть, так как самокат может развивать максимальную скорость 38 миль в час с дальностью до 28,5 миль.

Также скутер имеет 4,5-дюймовый экран 4K для отображения пошаговых GPS-указаний и "высококачественную" звуковую систему. Существует даже специальная поворотная система "Full-Tilt Technology", которая использует трехмерное управление наклоном и поворотом на центральной стойке.







Желающие приобрести скутер Dragonfly могут сделать предварительный заказ с сегодняшнего дня, но это не будет дешевой покупкой. Возвратный депозит в размере 100 долларов США внесет ваше имя в список, но полная стоимость будет ближе к диапазону от 5000 до 6000 долларов в зависимости от модели, которую пользователь собирается приобрести.

Как сообщало издание "Комментарии", производитель электроскутеров разорился из-за рекламы в Facebook.