Франция обязала Google заплатить крупный штраф

Агентство по вопросам конкуренции Франции оштрафовало Google на 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламы, связанной с поиском в Интернете. Об этом регулирующие органы сообщили в пятницу.

Правительственный орган, впервые применив санкции против американского гиганта, также поручил Google уточнить правила работы своей рекламной платформы Google Ads и процедуры приостановки аккаунтов некоторых рекламодателей. Этот шаг стал третьим по величине наказанием, когда-либо вынесенным властями за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Агентства по вопросам конкуренции Изабель де Сильва.

По ее словам, Google занимает "необычайно доминирующее положение" в поисковой рекламе с долей рынка от 90 до 100 процентов, а "когда вы обладаете большой властью, вы также имеете большие обязанности". Она также сообщила, что власти не спорят с тем, что Google устанавливает правила доступа к своим поисковым рекламным сервисам, но "эти правила должны быть ясными". Google не может быть разрешено применять правила "ошибочным образом". По мнению антимонопольного органа, неопределенность в отношении правил для рекламодателей "может препятствовать разработке инновационных проектов".

У Google есть два месяца, чтобы подготовить подробное предложение о мерах и процедурах, которые она намеревается внедрить, чтобы привести свою практику в соответствие с требованиями регуляторов. Компании уже было приказано выплатить 945 миллионов евро во Франции в этом году для урегулирования давнего налогового спора во французских судах.

Как сообщало издание "Комментарии", Google приобрела студию для разработки эксклюзивных игр.