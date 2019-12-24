Американская компания IBM создаст аккумулятор из морской воды

Американская компания IBM показала, что она создала новую конструкцию батареи, в которой используются материалы, извлеченные из морской воды. Гигант программного обеспечения сотрудничал с исследовательским крылом Mercedes-Benz, поставщиком аккумуляторного электролита Central Glass и производителем аккумуляторов Sidus, чтобы помочь с коммерческой разработкой нового дизайна.

Однако, по словам вице-президента IBM Research Джеффа Уэлсера, первый работающий прототип новой батареи появится не раньше, чем через год.

В своем блоге, объявляющем об открытии, менеджер по материальным инновациям для батарей следующего поколения в IBM, Янг Хе объяснил, почему компания изучает использование нетрадиционных материалов для своей новой батареи. Он рассказал: "Многие материалы для аккумуляторов, включая тяжелые металлы, такие как никель и кобальт, которые представляют огромный экологический и гуманитарный риск. В частности, кобальт, который широко распространен в Центральной Африке, подвергся критике за небрежные и эксплуатационные методы добычи. Используя три новых и различных фирменных материала, которые никогда ранее не регистрировались как объединенные в батарею, наша команда в IBM Research обнаружила возможности для создания новой батареи, которая не использует тяжелые металлы".

Производители аккумуляторов в настоящее время пытаются уменьшить количество кобальта в своих литий-ионных аккумуляторах, поскольку ожидается, что рост индустрии электромобилей приведет к нехватке минералов, которые в основном добываются в Демократической Республике Конго. IBM утверждает, что ее технология не только лучше для окружающей среды, но и превосходит литий-ионные аккумуляторы по стоимости, времени зарядки и энергоэффективности.

Как сообщало издание "Комментарии", IBM намерен создать криптовалюту.