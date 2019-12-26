Компания Microsoft добавила новые функции для Windows 10

Компания Microsoft планирует добавить новый столбец Architecture в диспетчер задач. Он отображает архитектуру процесса, такую ​​как x86, x64 или Arm32. Аналогичная функциональность уже существует в столбце вкладки "Сведения" (платформа), но она ограничена 64-разрядной и 32-разрядной версиями. Пока не ясно, когда технический гигант обновит диспетчер задач, добавив в него столбец Architecture, но это может произойти только во второй половине 2020 года.

Windows 10 версии 2004 (Spring 2020) поставляется с добавлением типа диска на вкладке Performance Manager. Это позволяет пользователям быстро определять типы дисков (жесткие диски, твердотельные накопители и другие типы дисков). Тип диска указан в разделе диска на вкладке производительности.

И наконец-то Microsoft добавляет в диспетчер задач поддержку мониторинга температуры графических процессоров. Если у пользователя есть выделенная карта графического процессора и обновлен графический драйвер, диспетчер задач теперь может отображать текущую температуру карты графического процессора. Температура графического процессора в диспетчере задач в настоящее время поддерживается только в том случае, если у пользователя есть выделенная видеокарта, но поддержка встроенной графики может быть добавлена ​​в будущем. Обновленный графический драйвер должен поддерживать версию 2.4+ WDDM. Пользователь также может проверить версию WDDM на вкладке "Отображение" в средстве диагностики DirectX. Версия WDDM указана рядом с моделью драйвера.

Ожидается, что Microsoft начнет поставки обновления для Windows 10 версии 2004 (20H1) пользователям в апреле или мае. Другие функции основного обновления включают в себя Cloud Recovery, новые возможности Cortana, обновленные возможности необязательных обновлений и многое другое.

Как сообщало издание "Комментарии", приложение Your Phone получило функцию звонков.