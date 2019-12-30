Китай запустит альтернативу системе GPS в следующем году

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Строительство китайской навигационной спутниковой системы BeiDou-3 (BDS-3) будет завершено в 2020 году, а запуск двух последних спутников на орбиту состоится до июня следующего года.
Об этом заявил представитель агентства, отвечающего за разработку системы, Ран Чэнци на пресс-конференции, посвященной первой годовщине начала глобальной деятельности BeiDou. 27 декабря этого года отмечается первая годовщина запуска глобального сервиса китайской системы BDS-3, китайской альтернативы Глобальной системе позиционирования (GPS) Соединенных Штатов.
В течение 2019 года Китай запустил в космос десять спутников BeiDou. Планируется также, что к 2035 году будет создана более вездесущая, интегрированная и интеллектуальная система навигации и синхронизации с широкими возможностями национального позиционирования.
Система Beidou-3 уже действует в Китае и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона с декабря 2012 года и начала действовать во всем мире в последнем месяце прошлого года. Благодаря улучшенным возможностям интеллектуального управления и технического обслуживания, BDS-3 обеспечивает стабильное и точное обслуживание с точностью позиционирования менее пяти метров.
Третье поколение BeiDou будет состоять из 30 спутников. Большинство из них будут вращаться по Средиземной орбите (MEO). Три из них расположены на геосинхронной орбите (GEO) и наклонной геосинхронной орбите (IGSO). Шесть спутников MEO будут интегрированы в поисково-спасательную систему Cospas-Sarsat.
Как сообщало издание "Комментарии", в США завершили разработку системы GPS нового поколения.
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