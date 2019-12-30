Компания Google добавила в поисковик закладки с фильмами

Компания Google постоянно работает над тем, чтобы укрепить связь между поисковиком и телевидением. Например, в сентябре Google начал показывать персональные рекомендации для телешоу.

Теперь появилась новая функция. "Список наблюдения" позволяет управлять фильмами и телевизионными передачами. В случае соответствующих поисковых запросов на панели появляются новые значки и ссылки, которые можно использовать, чтобы указать, была ли уже просмотрена программа. Они также позволяют добавить фильм или программу в "Список наблюдения". Что касается фильмов, которые все еще показывают в кино, то пользователь также может перейти непосредственно к продаже билетов по другой ссылке.

Если пользователь добавляет фильм или программу в "Список наблюдения", это сохраняется в функции закладок Google. Таким образом, информация о вкладе доступна на различных платформах Google, в том числе в поисковике и в Google Maps. При сохранении в "Список наблюдения" создается новая коллекция. Кроме того, страницы результатов поиска Google предоставляют информацию о том, какие фильмы и программы все еще находятся в "Списке наблюдения".

Новая функция доступна как в мобильной версии веб-сайта Google, так и в приложениях Google для Android и iOS.

Как сообщало издание "Комментарии", Google приобрела студию для разработки эксклюзивных игр.