Сервис Google Maps получил гиперпространственную анимацию

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Приложение Google Maps - одно из лучших сервисов для навигации по планете, и вот уже пару лет веб-версия Maps также может показать поверхность других планет. Теперь Google незаметно обновил Maps, чтобы бросать пользователей в гиперпространство при переключении между планетами.
На Google Maps в Reddit теперь отображается аккуратная гиперпространственная анимация, когда пользователь переключается с Земли на другие планеты в нашей солнечной системе. Точно не известно, когда была добавлена эта анимация, но кажется возможным, что она была добавлена в качестве намека на последний выпуск франшизы Star Wars. Дизайн анимации также практически идентичен тому, как она выглядит в последних фильмах.
Для тех, кто не в курсе, Google Maps добавили возможность видеть другие планеты еще в 2017 году, а также возможность использовать Street View на Международной космической станции примерно в то же время.
Чтобы получить доступ к планетам, откройте Google Maps в Интернете и уменьшите, насколько это возможно. Оттуда откройте боковую панель и нажмите "Глобус", затем переключитесь на вид со спутника. Теперь, если вы уменьшите немного дальше, должна появиться панель со списком планет и лун. Если вы нажмете на другую планету, Google Maps должны переместиться через гиперпространство в выбранное место, как вы можете видеть на гифке ниже.