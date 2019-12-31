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Шотландия расширит сферу производства беспилотных автомобилей

Шотландское правительство намерено быть в авангарде развития индустрии автономных транспортных средств

сегодня, 10:58
Автор:

• Зинченко Павел

Шотландия "открыта для бизнеса" по разработке беспилотных транспортных средств. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Майкл Мэтисон. Министр хочет, чтобы страна возглавила испытания и разработку технологий автопилотного вождения.

В новой "Дорожной карте Шотландии" изложены планы поставить шотландский автомобильный бизнес на передний край инноваций. Одним из первых его проектов является парк автономных автобусов, курсирующих из Файфа и Эдинбурга через мост Форт-Роуд. Консорциум партнеров из правительства, промышленности и научных кругов сотрудничает в проектировании, разработке и эксплуатации полноразмерного флота автономных автобусов.

План предназначен для того, чтобы Шотландия была в авангарде развития индустрии автономных транспортных средств (Cav). Дорожная карта Cav устанавливает будущее видение того, как Шотландия может извлечь выгоду и внести свой вклад в этот сектор. Согласно недавнему отчету Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT), к 2025 году более 95% автомобилей на дорогах в Великобритании будут иметь возможность автономного вождения.

2020 год станет важной вехой, когда Project Cav Forth опробует первый автономный полноразмерный парк автобусов для обслуживания пассажиров, получив частичное финансирование в размере 4,35 млн фунтов стерлингов от правительства Великобритании.

Как сообщало издание "Комментарии", автопилот электромобиля Tesla врезался в полицейскую машину.

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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-50948624
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