Илон Маск откроет суперскоростной туннель под Лас-Вегасом

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Туннель длиной почти в милю в Лас-Вегасе, предназначенный для демонстрации альтернативы "уличного движения" для переполненных городов, должен быть завершен в следующем году. Об этом заявил Илон Маск на своей странице в Twitter.
Туннель для быстрой транпортировки людей строится компанией The Boring, одним из нескольких предприятий, основанных при содействии компаний Tesla и SpaceX, основателем и владельцем которых является Илон Маск.
Maск сообщил на своей странице в Twitter, что "Boring Co завершает свой первый коммерческий тоннель в Вегасе, который тянется от Конференц-центра к Стрипу". Во втором твите предприниматель заявил, что тоннель "будет полностью готов к эксплуатации в 2020 году".
Конференц-центр Лас-Вегаса представляет собой растягивающийся комплекс, который постоянно расширяется. Туннель длиной 0,8 мили (1,3 километра) облегчит путешествие в пределах центра и до знаменитой полосы города, где расположены многие из его крупных отелей и казино.
В марте представители Лас-Вегаса выбрали компанию Boring Company для проектирования, строительства и управления двойными туннелями, способными перевозить пассажиров на небольших автономных транспортных средствах, каждый из которых вмещает от восьми до 16 пассажиров.
Как сообщало издание "Комментарии", Маск представил футуристический квадроцикл Cyberquad.
Новости партнеров
Новости