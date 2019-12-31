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Илон Маск откроет суперскоростной туннель под Лас-Вегасом

Илон Маск откроет суперскоростной подземный туннель под Лас-Вегасом в 2020 году

сегодня, 13:24
Автор:

• Зинченко Павел

Туннель длиной почти в милю в Лас-Вегасе, предназначенный для демонстрации альтернативы "уличного движения" для переполненных городов, должен быть завершен в следующем году. Об этом заявил Илон Маск на своей странице в Twitter.

Туннель для быстрой транпортировки людей строится компанией The Boring, одним из нескольких предприятий, основанных при содействии компаний Tesla и SpaceX, основателем и владельцем которых является Илон Маск.

Maск сообщил на своей странице в Twitter, что "Boring Co завершает свой первый коммерческий тоннель в Вегасе, который тянется от Конференц-центра к Стрипу". Во втором твите предприниматель заявил, что тоннель "будет полностью готов к эксплуатации в 2020 году".

Конференц-центр Лас-Вегаса представляет собой растягивающийся комплекс, который постоянно расширяется. Туннель длиной 0,8 мили (1,3 километра) облегчит путешествие в пределах центра и до знаменитой полосы города, где расположены многие из его крупных отелей и казино.

В марте представители Лас-Вегаса выбрали компанию Boring Company для проектирования, строительства и управления двойными туннелями, способными перевозить пассажиров на небольших автономных транспортных средствах, каждый из которых вмещает от восьми до 16 пассажиров.

Как сообщало издание "Комментарии", Маск представил футуристический квадроцикл Cyberquad.

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Источник: https://edition.mv/business/14202
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