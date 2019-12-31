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Функция Apple Emergency SOS спасла женщину от нападения

Женщина спаслась от нападения с помощью специальной функции на iPhone

сегодня, 15:15
Автор:

• Зинченко Павел

О функции Apple Emergency SOS мало кто знает. К счастью, женщина, которая подвергалась нападению, была осведомлена о ней и успешно использовала ее, чтобы спастись от нападения. Функция Emergency SOS позволяет пользователям iPhone и Apple Watches нажимать и удерживать определенные кнопки для вызова экстренных служб без каких-либо других действий. И каждый должен знать, как ее использовать.

В городе Вирджиния-Бич, США, примерно в два часа ночи в воскресенье, произошло нападение на женщину. Злоумышленник первоначально заявил, что потерял свой собственный iPhone где-то в песке. Она позволила ему использовать приложение "Найди мой iPhone" на своем телефоне, но оно не работало. Женщина стала подозревать неладное, когда она поняла, что он не знает, как ориентироваться в iPhone, чтобы использовать приложение. Она попыталась убежать, но злоумышленник схватил ее. С помощью функции Emergency SOS женщине удалось вызвать полицию и она была спасена. Злоумышленник был впоследствии пойман в результате погони. 

Чтобы активировать функцию, необходимо одновременно зажать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Таким образом удастся немедленно связаться с диспетчером.

Как сообщало издание "Комментарии", смарт-часы Apple Watch спасли жизнь молодой американской паре.

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Источник: https://www.imore.com/iphones-emergency-sos-feature-helps-foil-assault
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