В США расследуют смертельное ДТП с участием автопилота Tesla

Власти США расследуют фатальную аварию с участием автомобиля Tesla, оборудованного полуавтономной системой помощи водителю. Национальное управление безопасности дорожного движения США сообщило, что два человека в Honda Civic погибли при столкновении с моделью Tesla S в Лос-Анджелесе. Пассажиры Tesla, которые, как сообщается, проехали на красный свет, получили незначительные травмы. Власти не сообщили, какую роль в аварии сыграл автопилот Tesla.

Автопилот - это полуавтономная система помощи водителю Tesla, которая позволяет транспортному средству самостоятельно парковаться, менять полосы движения и автономно перемещаться в определенных условиях. Компания неоднократно заявляла, что водители должны сохранять бдительность и не должны убирать руки с рулевого колеса при использовании этой функции. В заявлении Национальноuj управлениz безопасности дорожного движения США (НАБДД) говорится, что управление назначило специальную группу по расследованию ДТП для проверки автомобиля и места происшествия.

Ранее было расследовано 13 других инцидентов, связанных с транспортными средствами Tesla, которые задействовали автопилот в момент крушения. Результаты 11 из этих расследований все еще ожидаются. Несколько столкновений были вызваны недостатком внимания со стороны водителя, а не ошибкой системы Tesla Autopilot. 23 марта 2019 года Tesla Model X врезался на автопилоте в придорожный барьер и загорелся, что также привело к гибели водителя.

Как сообщало издание "Комментарии", автопилот электромобиля Tesla врезался в полицейскую машину.