Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 03.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В США расследуют смертельное ДТП с участием автопилота Tesla

Двое человек погибли в результате автокатастрофы, когда автопилот Tesla проехал на красный свет

сегодня, 10:46
Автор:

• Зинченко Павел

Власти США расследуют фатальную аварию с участием автомобиля Tesla, оборудованного полуавтономной системой помощи водителю. Национальное управление безопасности дорожного движения США сообщило, что два человека в Honda Civic погибли при столкновении с моделью Tesla S в Лос-Анджелесе. Пассажиры Tesla, которые, как сообщается, проехали на красный свет, получили незначительные травмы. Власти не сообщили, какую роль в аварии сыграл автопилот Tesla.

Автопилот - это полуавтономная система помощи водителю Tesla, которая позволяет транспортному средству самостоятельно парковаться, менять полосы движения и автономно перемещаться в определенных условиях. Компания неоднократно заявляла, что водители должны сохранять бдительность и не должны убирать руки с рулевого колеса при использовании этой функции. В заявлении Национальноuj управлениz безопасности дорожного движения США (НАБДД) говорится, что управление назначило специальную группу по расследованию ДТП для проверки автомобиля и места происшествия.

Ранее было расследовано 13 других инцидентов, связанных с транспортными средствами Tesla, которые задействовали автопилот в момент крушения. Результаты 11 из этих расследований все еще ожидаются. Несколько столкновений были вызваны недостатком внимания со стороны водителя, а не ошибкой системы Tesla Autopilot. 23 марта 2019 года Tesla Model X врезался на автопилоте в придорожный барьер и загорелся, что также привело к гибели водителя.

Как сообщало издание "Комментарии", автопилот электромобиля Tesla врезался в полицейскую машину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-50973794
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...